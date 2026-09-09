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МОСИНФОРМ

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Новые маршруты проекта «Москва — область» в Мытищи заработают с 12 сентября

Новые маршруты проекта «Москва — область» в Мытищи заработают с 12 сентября

Фото: mos.ru/dt Два новых автобусных маршрута — № 1169 и 1199 — начнут работать 12 сентября между Москвой и Мытищами.

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