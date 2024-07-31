Последствия аварии на Беломорканале. Судоходство парализовано, найдены два тела

МЧС: найдено тело женщины, пропавшей при прорыве дамбы на БеломорканалеПоследствия размыва дамбы в Карелии, 29 июля 2024 годаИлья Тимин/РИА Новости В Карелии после прорыва дамбы на Беломорканале найдены тела двух погибших, судьба еще одного человека неизвестна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии