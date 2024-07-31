Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Последствия аварии на Беломорканале. Судоходство парализовано, найдены два тела

Последствия аварии на Беломорканале. Судоходство парализовано, найдены два тела

МЧС: найдено тело женщины, пропавшей при прорыве дамбы на БеломорканалеПоследствия размыва дамбы в Карелии, 29 июля 2024 годаИлья Тимин/РИА Новости В Карелии после прорыва дамбы на Беломорканале найдены тела двух погибших, судьба еще одного человека неизвестна.

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