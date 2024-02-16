Лавров: Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли в сторону Запада

Как заявил в ходе конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» в медиацентре «Россия сегодня» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, лимит жестов доброй воли со стороны Москвы в рамках восстановления отношений России и Запада исчерпан.