Лавров: Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли в сторону Запада

Как заявил в ходе конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» в медиацентре «Россия сегодня» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, лимит жестов доброй воли со стороны Москвы в рамках восстановления отношений России и Запада исчерпан.
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