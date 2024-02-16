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Лавров: Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли в сторону Запада

Лавров: Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли в сторону Запада

Как заявил в ходе конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» в медиацентре «Россия сегодня» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, лимит жестов доброй воли со стороны Москвы в рамках восстановления отношений России и Запада исчерпан.

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Комментарии
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ог
олег годисов
У Зеленского не формула мира, а формула перманентной войны, временами не обязательно &quot;горячей&quot;
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