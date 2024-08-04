Глава СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения несовершеннолетнего в Новосибирской области

В средствах массовой информации сообщалось, что в Новосибирске мужчина подозвал проходившего мимо подростка, после чего, без видимой причины, повалил его на землю и нанес несколько ударов руками в область головы.
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