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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Свечников против «Питтсбурга»: 9-й матч без голов, 1 бросок и 6 хитов за 15:21. У него 0+5 и 14 минут штрафа в сезоне

Форвард «Каролины» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (4:2).

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