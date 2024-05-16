В УМВД России по Ульяновской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

В УМВД России по Ульяновской области состоялся отборочный региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», который проводится в преддверии Международного дня защиты детей при активной поддержке Общественного совета при региональном УМВД.
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