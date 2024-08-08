Российская армия освободила село Ивановка на Покровском направлении Российские войска продолжают развивать успех на Покровском направлении.
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Российская армия освободила село Ивановка на Покровском направлении Российские войска продолжают развивать успех на Покровском направлении.
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