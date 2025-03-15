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Мода и Шоу-бизнес

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Shot: перенесшего операцию Виктора Сухорукова предупредили о риске инсульта

Shot: перенесшего операцию Виктора Сухорукова предупредили о риске инсульта

У актера Виктора Сухорукова начались осложнения после острого инфаркта миокарда. Проведенное обследование выявило у звезды фильма «Брат-2» проблемы с сердечно-сосудистой системой, поэтому врачи предупредили артиста о риске инсульта.

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