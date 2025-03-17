Пушков заявил, что Европа рассчитывает, что Трамп не договориться с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что власти европейских государств надеются на то, что лидеру Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу не удастся заключить с РФ договор об остановке бушующего на украинской территории противостояния.
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