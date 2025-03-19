Орган в Кондопоге — жемчужина Карелии

Впервые «король музыкальных инструментов» зазвучал в городе бумажников четверть века назад Органные вечера давно стали визитной карточкой не только Кондопоги, но и всей республики, а Дворец искусств — местом паломничества для искушенных меломанов и туристов.
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