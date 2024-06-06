В ГУО ´Средняя школа №28 г. Бобруйска´ стартовала трудовая смена. Воспитанники лагеря труда и отдыха в течение смены будут помогать родному учреждению в благоустройстве территории, спортивных объектов, навелдении порядка в учебных кабинетах .