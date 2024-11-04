Эксперт рассказал о ключевом катализаторе крипторынка

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости Новости дня за сегодня сообщают о том, что криптовалютный рынок находится в предвкушении, и его дальнейшее развитие напрямую зависит не от результатов президентских выборов в США, как многие считают, а от ключевого фактора – показателей рынка труда в Америке.
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