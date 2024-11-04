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Региональная Юридическая Служба

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Эксперт рассказал о ключевом катализаторе крипторынка

Эксперт рассказал о ключевом катализаторе крипторынка

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости  Новости дня за сегодня  сообщают о том, что криптовалютный рынок находится в предвкушении, и его дальнейшее развитие напрямую зависит не от результатов президентских выборов в США, как многие считают, а от ключевого фактора – показателей рынка труда в Америке.

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