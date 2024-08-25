В Петербурге цены на новостройки в августе остались на прежнем уровне

В ближайшее время средняя стоимость первички может даже немного снизится Цены на новостройки в Петербурге в августе по сравнению с июлем повысились всего на 0,1 процент, до 252,5 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в ЦИАН.
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