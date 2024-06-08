Крым намерен наладить прямые поставки фруктов и товаров из Абхазии

Крым заинтересован в прямых поставках мандаринов, гранатов, фейхоа и стройматериалов из Абхазии. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совета министров - постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии