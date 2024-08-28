Спутник Starlink⁠⁠ сгорел в атмосфере и напугал жителей Франции

Спутник Starlink вошел в атмосферу Земли и распался над Европой. Явление наблюдали жители нескольких регионов Франции, Швейцарии и Германии, сообщил BFMTV вице-президент Астрономического общества Франции Жиль Давидович.
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