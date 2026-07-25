Гаишники направляют личные автомобили на внеочередной техосмотр при выявлении неисправностей

Владельцы личных легковых автомобилей продолжают получать предписания проходить внеплановый техосмотр при обнаружении на дороге неисправностей, запрещающих дальнейшую эксплуатацию автомобиля, несмотря на отмену ежегодного обязательного техосмотра.
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