Как выглядит зима на других планетах?

Без времен года Земля была бы совсем другой – и вполне вероятно, что нас бы на ней не было. Если бы земная ось была наклонена сильнее, чем сейчас, это сделало бы времена года более экстремальными и цивилизация, вероятно, не смогла бы существовать.
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