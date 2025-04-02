Nature: особый химический состав земной коры возник 4 млрд лет назад

Международная команда ученых под руководством австралийских специалистов из Университета Маккуори обнаружила, что химический состав первых континентальных пород Земли, сформировавшихся около 4,5 млрд лет назад, почти идентичен современной коре.
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