Новак: «Левобережье Днестра — неоспоримая часть Республики Молдова»

Депутат парламента от БКС Григорий Новак обвиняет нынешние власти в «использовании риторики из области фантастики о том, что мы энергетически независимы» вместо того, чтобы искать решения, которые позволили бы избежать возможного энергетического кризиса в стране, когда он еще не произошел.
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