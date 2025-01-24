Новак: «Левобережье Днестра — неоспоримая часть Республики Молдова»

Депутат парламента от БКС Григорий Новак обвиняет нынешние власти в «использовании риторики из области фантастики о том, что мы энергетически независимы» вместо того, чтобы искать решения, которые позволили бы избежать возможного энергетического кризиса в стране, когда он еще не произошел.