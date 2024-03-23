Снежана Егорова: «Пророссийские» политики Украины хотят судиться с Россией

Это, безусловно, вообще не смешно. Но я прямо ржу вголос! Вы же, наверное, не очень активно наблюдали за принятием сана миллиардером Вадимом Новинским, а следом за ним и миллионером Михаилом Добкиным?! И вот они — новоявленные великомученики «веры православной», прости, Господи: «Напарник Ахметова бизнесмен Вадим Новинский подал иск в ЕСПЧ на россиян за разрушение его супермаркета «Амстор» в Мариуполе».