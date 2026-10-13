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Киву про 3:4 с «Брюгге»: «Интер» был хорош в 1-м тайме, во 2-м упустил явные моменты и стал нервничать. Остается 6 матчей – сделаем все возможное, чтобы развернуть ситуацию»

Главный тренер « Интера » Кристиан Киву прокомментировал второе подряд поражение в Лиге чемпионов – от « Брюгге » (3:4).

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