Женщина просит подругу присмотреть за ее ребенком, а в ответ слышит правду о муже

"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь, - почему многим так не нравится это выражение? Правду порой не только очень неприятно слышать, но еще труднее принимать! У автора этой истории, например, возник конфликт с подргой после того, как она сказала прямо, что думает о ее муже.