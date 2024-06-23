Женщина просит подругу присмотреть за ее ребенком, а в ответ слышит правду о муже

"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь, - почему многим так не нравится это выражение? Правду порой не только очень неприятно слышать, но еще труднее принимать! У автора этой истории, например, возник конфликт с подргой после того, как она сказала прямо, что думает о ее муже.
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