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Пиоли о 4:1 с «Кальяри»: «Настрой молодежи показывает, что академия «Милана» работает очень хорошо. Для клуба это успех» 

Пиоли о 4:1 с «Кальяри»: «Настрой молодежи показывает, что академия «Милана» работает очень хорошо. Для клуба это успех» 

Главный тренер «россонери» высказался после матча 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (4:1). «Я бы не сказал, что игра и результат превзошли ожидания.

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