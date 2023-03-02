Студента-гаитянина депортируют из Смоленска

Молодой человек оказался студентом одного из смоленских вузов Молодой гаитянин будет депортирован из России за нарушение правил пребывания на территории государства, молодой человек находился в Смоленской области без соответствующих документов.
Молодой человек оказался студентом одного из смоленских вузов Молодой гаитянин будет депортирован из России за нарушение правил пребывания на территории государства, молодой человек находился в Смоленской области без соответствующих документов.
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