Доктор Мясников назвал необычный симптом рака

Он рассказал историю своей мамы, которая столкнулась с подобным В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Александр Мясников рассказал о неочевидных симптомах онкологических заболеваний.
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