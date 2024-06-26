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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Доктор Мясников назвал необычный симптом рака

Доктор Мясников назвал необычный симптом рака

Он рассказал историю своей мамы, которая столкнулась с подобным В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Александр Мясников рассказал о неочевидных симптомах онкологических заболеваний.

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