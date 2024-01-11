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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии полицейские в Алагирском районе присоединились к традиционной акции «Полицейский Дед Мороз»

По сложившейся традиции в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники службы по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Алагирскому району, члены Общественного совета при ОМВД России Руслан Бутаев и Валерий Ягудаев навестили детей, состоящих на профилактическом учёте, которые особенно нуждаются во внимании и заботе.

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