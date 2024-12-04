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Гуф вновь попал в скандал, теперь из-за алиментов

Гуф вновь попал в скандал, теперь из-за алиментов

В пространстве светской жизни разгорелся новый конфликт. На этот раз в центре внимания оказалась бизнесвумен и блогерша Айза-Лилуна Ай, открывшая дискуссию о финансовой ответственности и алиментах в отношении детей от бывшего мужа, известного как Гуф (Алексей Долматов).

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