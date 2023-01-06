Тренер Хабиба – об Усмане Нурмагомедове: «Дагестанский Рокхолд: симпатичный и остроумный»

Хавьер Мендес, бывший тренер Хабиба Нурмагомедова и действующий тренер чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова, считает, что у бойца большой медийный потенциал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Роднина о должности депутата: «К нашей деятельности достаточно высокие требования. Раньше такого не было»
- Ирина Роднина: «Дураков в Госдуме нет. Мы все люди со своими характерами, но когда вопрос касается страны, партийные амбиции уходят на второй план»
- Шарифи об Австрии: «Русофобию затмило негативное отношение к Израилю. Сейчас к России относятся нормально – удалить ее не получится, она слишком необъятная»
Свежие комментарии