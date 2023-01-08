Системы ПВО ВС России сбили пущенную военными ВС Украины по Зуевской ТЭС ракету "Точка-У"

Системами противовоздушной обороны российской армии была сбита выпущенная военнослужащими Вооруженных сил Украины ракета "Точка-У" в районе Зуевской тепловой электростанции в Зугрэсе на территории Донецкой Народной Республики, сообщает "ОСН".
Системами противовоздушной обороны российской армии была сбита выпущенная военнослужащими Вооруженных сил Украины ракета "Точка-У" в районе Зуевской тепловой электростанции в Зугрэсе на территории Донецкой Народной Республики, сообщает "ОСН".
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