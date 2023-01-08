Banki.loans

263 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Закрыть выходы и не давать жратвы и воды. Сами вылезут.Подоляка сообщил ...
  • Лидия Курзаева
    Наагиев не делал щедрого пожертвования в поддержку спецоперации на Украине. А зачем тогда тут эта статья? 🤔Режиссер Борис Ко...
  • Erl Schweizer
    «Когда я увижу такую сумму в миллионах, я обязательно сообщу», — иронично отметил актер. Актер театра и кино Дмитрий ...Режиссер Борис Ко...

Системы ПВО ВС России сбили пущенную военными ВС Украины по Зуевской ТЭС ракету "Точка-У"

Системы ПВО ВС России сбили пущенную военными ВС Украины по Зуевской ТЭС ракету "Точка-У"

Системами противовоздушной обороны российской армии была сбита выпущенная военнослужащими Вооруженных сил Украины ракета "Точка-У" в районе Зуевской тепловой электростанции в Зугрэсе на территории Донецкой Народной Республики, сообщает "ОСН".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх