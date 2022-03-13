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Подоляк: четвертый раунд переговоров с РФ начнется после выработки юридических форматов

Подоляк: четвертый раунд переговоров с РФ начнется после выработки юридических форматов

Советника главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что дата четвертого раунда переговоров России и Украины будет назначена после того, как будут выработаны "взаимные встречные уже юридические форматы".

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