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Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы

Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы

Снова перемирие. Второе по инициативе России за последний месяц. И не на тридцать часов (тогда ВСУшники около пяти тысяч раз нарушили режим прекращения огня), а на три дня.

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