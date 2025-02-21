Сбежавший из лагеря НАТО водитель экскаватора рассказал о низких выплатах в ВСУ

Сбежавший из лагеря обучения НАТО в Великобритании мобилизованный 20 февраля рассказал, что, работая водителем экскаватора на автопредприятии, получал в два раза больше, чем в первые месяцы службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
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