Встреча единороссов закончилась ссорой депутата с мэром Екатеринбурга

Во фракции «Единой России» в новой думе Екатеринбурга первый конфликт. Утром 6 февраля депутаты громко спорили из-за — как казалось, пустяковых — вопросов: новых правил проведения публичных слушаний и формирования Общественной палаты (ОП).
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