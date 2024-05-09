В Запорожской области поддержали Всероссийскую акцию "Я помню, я горжусь, служу России!"

В рамках Всероссийской акции «Я помню, я горжусь, служу России!» начальник ГУ МВД России по Запорожской области генерал-майор полиции Олег Колтунов рассказывает о своем героическом прадеде, воевавшем на 14-й заставе 92-го пограничного отряда в городе Перемышль.
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