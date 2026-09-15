US Energy Secretary: Saudi Pipeline Could Be Back in Service Within Days

Saudi Arabia’s East-West oil pipeline could be back in service within days, U.S. Energy Secretary Chris Wright said Tuesday, offering the first relatively concrete timeline for restoring a route that had been moving 4 million to 5 million barrels per day around the largely closed Strait of Hormuz.
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