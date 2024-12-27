Запущен железнодорожный проект "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"

В пятницу в кыргызстанском Джалал-Абаде состоялась церемония запуска железнодорожного проекта "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", которая знаменует собой значительный прогресс в предварительных работах и закладывает прочную основу для скорейшего начала строительства, сообщает romanian.