Самолет в Канаде загорелся после аварийной посадки

За несколько часов в мире произошло два происшествия с самолетами в разных точках мира. Сначала воздушное судно потерпело крушение в Южной Корее, а потом появилась информация о похожем инциденте с возгоранием в аэропорту города Галифакс.
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