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"Хан Бату жил 275 лет": фейк об основателе Золотой Орды появился в Сети

"Хан Бату жил 275 лет": фейк об основателе Золотой Орды появился в Сети

В Казнете обсуждают фотографии бюста хана Бату, который находится в турецком городе Сегют. Внимание пользователей привлекли даты внизу постамента, которые были приняты за годы жизни правителя.

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