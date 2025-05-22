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Царьград

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День Николая Угодника 22 мая: что можно и нельзя делать на Николу Вешнего

День Николая Угодника 22 мая: что можно и нельзя делать на Николу Вешнего

22 мая православные Христиане празднуют день памяти Николая Чудотворца. Рассказываем, что можно и что нельзя делать на Николу Вешнего, традиции и смысл праздника Николая Угодника.

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