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На пике активности: в Ленобласти за неделю клещи покусали 459 человек

На пике активности: в Ленобласти за неделю клещи покусали 459 человек

В Управлении Роспотребнадзора по Ленобласти отметили первый пик высокой активности клещей. В пресс-службе ведомства сообщили, что за неделю с 9 по 15 июня в Ленобласти зарегистрировали 459 пострадавших от укусов клещей, в том числе 75 детей.

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