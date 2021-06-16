На пике активности: в Ленобласти за неделю клещи покусали 459 человек

В Управлении Роспотребнадзора по Ленобласти отметили первый пик высокой активности клещей. В пресс-службе ведомства сообщили, что за неделю с 9 по 15 июня в Ленобласти зарегистрировали 459 пострадавших от укусов клещей, в том числе 75 детей.