Сергей ШИ По самым скромным подсчётам, война с Россией на украинском поле обошлась пресловутому коллективному Западу в $310 млрд – такой суммой оперируют в ЕС и США, в Генштабе ВС РФ.
Запад потратил $350 млрд: «на Украину» или на себя?
Комментарии
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vladimir belyakov
Все деньги которые были украдены Европой и США из-за замороженных Российских активов пускай возвращают в 10 кратном размере. В следующий раз будут думать головой перед тем как брать чужое.
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13 час.
Наталья Волкова
А почему российские активы там оказались?
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11 час.
ВМ
Владимир Минаков
"на эту сумму можно было бы «сотворить чудеса» в европейской политике, добиться экономического роста," Размечтался Орбан... Штаты играют вдолгую. Сотворив майдан, разрушили намечавшуюся нормализацию отношений России и Украины, привели к конфликту и войне. Россия тратит огромные средства на ведение боевых действий, несёт экономические потери и утрату производительных сил, ущерб экономике страны. Этим конфликтом Штаты и ЕС , своего конкурента, значительно опустили - и энергоресурсы им сбывают свои по завышенным ценам, и оружие им своё будут продавать ( тоже по возросшей цене), и затраты на содержание НАТО на их экономики перекладывают... Не сможет Макрон с Шольцем создать в Европе свою сильную армию - нафига Штатам конкурент...
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10 час.
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