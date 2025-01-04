Запад потратил $350 млрд: «на Украину» или на себя?

Все деньги которые были украдены Европой и США из-за замороженных Российских активов пускай возвращают в 10 кратном размере. В следующий раз будут думать головой перед тем как брать чужое.

ВМ

Владимир Минаков

"на эту сумму можно было бы «сотворить чудеса» в европейской политике, добиться экономического роста," Размечтался Орбан... Штаты играют вдолгую. Сотворив майдан, разрушили намечавшуюся нормализацию отношений России и Украины, привели к конфликту и войне. Россия тратит огромные средства на ведение боевых действий, несёт экономические потери и утрату производительных сил, ущерб экономике страны. Этим конфликтом Штаты и ЕС , своего конкурента, значительно опустили - и энергоресурсы им сбывают свои по завышенным ценам, и оружие им своё будут продавать ( тоже по возросшей цене), и затраты на содержание НАТО на их экономики перекладывают... Не сможет Макрон с Шольцем создать в Европе свою сильную армию - нафига Штатам конкурент...