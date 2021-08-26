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«Мы запираем ворота нашего дома даже днем. Мы постоянно чувствуем себя в опасности»

«Мы запираем ворота нашего дома даже днем. Мы постоянно чувствуем себя в опасности»

В Афганистане сменилась власть. В стране у руля снова талибы*. Два десятилетия назад они уже правили.

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Александр Киевская Русь
Сколько же зла в мире! И зло всегда исходит от националистов. Это было всегда. Инквизиция средневековья, помешанная на извращенном христианстве, большевики в России, придумавшие свой оторванный от реальности большевитский мир, Гитлер с его нацистской идеей, нынешние нацики в Украине и всех бывших республик СССР. - И что самое интересное - все это зло творит самое малограмотное сословие, молодые пацаны без образования, с нулевой духовностью, переполненные желанием только разрушать!
Лада Мира
Там где религии войны
Bata шикельгрубер
Афганских дикарей для полного счастья только не хватает на улицах наших городов. Хватит всякий сброд тащить в наши города. Закомый узбек заламывая руки, живописал, как они в Ташкенте страдают от афганских иммигрантов.
Яна
Афганистан, Афганистан... На себя пора взор обратить. Тридцать лет прошло, а у нашего народа менталитет так и не поменялся... В отличие от афганцев наши народы жили при социализме всего 73 года, а они веками! Так что господа хорошие наш народ ничем в принципе не отличается и обвинять в жестокости этот народ не стоит. Они жили всегда так. Пусть живут, как хотят и могут. Меньше сострадания проявлять надо в данном случае.

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