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Царьград

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В Энгельсе объявлена эвакуация: Противник пошёл в самую массированную атаку. Экстренное обращение губернатора

В Энгельсе объявлена эвакуация: Противник пошёл в самую массированную атаку. Экстренное обращение губернатора

В Энгельсе после атаки БПЛА объявлена эвакуация из домов у аэродромаСегодня ночью Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке противника за всё время.

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