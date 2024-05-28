Президент Боливии: БРИКС предоставляет большие возможности для его членов

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что БРИКС предоставляет большие возможности для его членов. «БРИКС — это пространство, в котором открываются огромные возможности для торговли, доступа к финансовым ресурсам и ускорения нашего социально-экономического развития, что ведет нас в новое будущее», — цитирует его TeleSur.