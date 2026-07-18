Корпорация Boeing сокращает темпы производства лайнеров 737 MAX из-за проверок цепочек поставок

Аэрокосмический гигант The Boeing Company уведомил своих поставщиков и инвесторов о вынужденном снижении темпов сборки узкофюзеляжных пассажирских самолетов семейства 737 MAX ниже целевого показателя в 38 машин в месяц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии