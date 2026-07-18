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Корпорация Boeing сокращает темпы производства лайнеров 737 MAX из-за проверок цепочек поставок

Корпорация Boeing сокращает темпы производства лайнеров 737 MAX из-за проверок цепочек поставок

Аэрокосмический гигант The Boeing Company уведомил своих поставщиков и инвесторов о вынужденном снижении темпов сборки узкофюзеляжных пассажирских самолетов семейства 737 MAX ниже целевого показателя в 38 машин в месяц.

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