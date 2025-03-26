Лавров: Уиткофф понял суть конфликта на Украине

"Доверяй, но проверяй" – именно этого принципа будет придерживаться Россия в новом диалоге с США. Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, общение между странами наконец-то возвращается к адекватности.
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