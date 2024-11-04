Майя Санду лидирует во втором туре президентских выборов в Молдавии

В Молдавии в минувшее воскресенье, 3 ноября, пошел второй тур президентских выборов. Как сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики, по результатам обработки 99,55% протоколов в голосовании лидирует действующая президент Майя Санду.