Майя Санду лидирует во втором туре президентских выборов в Молдавии

В Молдавии в минувшее воскресенье, 3 ноября, пошел второй тур президентских выборов. Как сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики, по результатам обработки 99,55% протоколов в голосовании лидирует действующая президент Майя Санду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии