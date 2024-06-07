Мошенники стали чаще взламывать пользователей в WhatsApp

Потерять свой аккаунт в мессенджере очень просто.Все чаще мошенники получают доступ к чужим аккаунтам WhatsApp без использования сложных методов, как сообщает информационно-развлекательный портал «Чехов Вид».
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