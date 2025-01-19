Генпрокуратура подала иск против крупнейшего терминала нефтепродуктов

Генпрокуратура подала иск против владельцев «Петербургского нефтяного терминала» Генеральная прокуратура России подала иск против АО «Петербургский нефтяной терминал» (АО «ПНТ») в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает РБК.
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