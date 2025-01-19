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Генпрокуратура подала иск против крупнейшего терминала нефтепродуктов

Генпрокуратура подала иск против крупнейшего терминала нефтепродуктов

Генпрокуратура подала иск против владельцев «Петербургского нефтяного терминала» Генеральная прокуратура России подала иск против АО «Петербургский нефтяной терминал» (АО «ПНТ») в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает РБК.

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