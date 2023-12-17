Глава Генштаба ЦАХАЛа взял ответственность за ошибочное убийство трех заложников

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) Герци Халеви взял на себя ответственность за ошибочное убийство израильскими военными трех заложников, которые сумели сбежать из плена ХАМАС, но были приняты своими же соотечественниками за террористов и застрелены.
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